İsrail askerleri Batı Şeria'da 64 Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

Olaylar sırasında onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ifade edildi.

Halk Direniş Komitelerinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 1 kişinin gerçek, 6 kişinin plastik mermiyle yaralandığı belirtildi.

İsrail askerleri, Kalkiya'nın doğusundaki Kefer Kaddum beldesinde de benzer eylemlere müdahale etti.

Açıklamada, 16 yaşındaki bir çocuğun gerçek mermiyle vurulduğu, 53 kişinin plastik mermiyle, 3 kişinin de arbede sırasında düşerek yaralandığı kaydedildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermiyle göz yaşartıcı gaz kullandığı olaylarda 57 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Nablus'a bağlı Beyta beldesindeki yasa dışı yerleşim birimleri protestosuna müdahale etti.

İsrail askerlerinin yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 64 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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