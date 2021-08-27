İsrail askerleri Batı Şeria'da 7 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinli gazeteciyi gözaltına aldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın güney kesimindeki Ummu'ş Şaghan bölgesinde 7 Filistinli gazeteciyi askeri araca bindirerek ellerini bağladı.
Askerler tarafından gözaltına alınan basın mensuplarının bilinmeyen bir yere götürüldüğü aktarılırken, nedenine ilişkin bilgi alınamadı.
Gözaltına alınanlar arasında Anadolu Ajansının (AA) serbest foto muhabiri Sari Ceradat da bulunuyor.
Söz konusu gazetecilerin, Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilerin gösterilerini takip etmek için bölgede bulunduğu kaydedildi.
Konuyla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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