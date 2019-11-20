Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin iki evini yıktı (2)
Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin iki evini yıktı (2) - Son Dakika

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin iki evini yıktı (2)

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Ramallah'ın Şakba beldesi Orduya bağlı ekiplerin buldozerlerle Mahmud Abdulcabbar'a ait olan ve 15 Filistinlinin oturduğu evi yıkması Yıkılan evde oturan Filistinlilerin İsrail askerleri ile tartışması İsrail askerlerinin bölgeyi kordon altına alması Yıkılan evde...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ramallah'ın Şakba beldesi

Orduya bağlı ekiplerin buldozerlerle Mahmud Abdulcabbar'a ait olan ve 15 Filistinlinin oturduğu evi yıkması

Yıkılan evde oturan Filistinlilerin İsrail askerleri ile tartışması

İsrail askerlerinin bölgeyi kordon altına alması

Yıkılan evde oturan Filistinlilerin çocukları ile beklemesi İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bir Filistinliye ait iki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı.

Ramallah'ın Şakba beldesinde Mahmud Abdulcabbar'a ait iki ev İsrail askerlerince yerle bir edildi.

İsrail askerleri, yıkım öncesi bölgeyi kordon altına alarak evlerin çevresine kimseyi yaklaştırmadı. Orduya bağlı ekipler de buldozerlerle 15 Filistinlinin oturduğu evi yıktı.

İsrail makamlarının söz konusu beldeyi C bölgesi olarak değerlendirdiği ve İsrail askerlerinin iki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığı bildirildi.

İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin iki evini yıktı (2)

Batı Şeria, Ramallah, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:17 Kaynak: AA
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