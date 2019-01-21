Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Şehit Etti

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Şehit Etti

17 dakika önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Şehit Etti, System.String[]
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle bir Filistinliyi vurarak şehit etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail askerleri, Nablus kentinin güneyindeki Huvvara Askeri Kontrol Noktası'nda Filistinli Muhammed Fevzi Adevi'yi (36) vurdu. Adevi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu şehit oldu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise bir Filistinlinin bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu gerekçesiyle çevredeki askerler tarafından vurulduğu ifade edildi.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı girişimi" veya "araçla ezme girişimi" iddiasıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken, insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:47 Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel
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