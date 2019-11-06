İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde Filistinli bir genci gerçek mermiyle yaraladı.
Filistinli aktivist Muhammed Ayad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesi yakınlarında 17 yaşındaki Filistinli Amr Arafat Zaakik'i gerçek mermiyle vurarak yaraladığını belirtti.
Filistinli gencin doğrudan ateş açılması sonucu yaralandıktan sonra İsrail askerlerince gözaltına alındığını aktaran Ayad, daha fazla bilgi vermedi.
İsrail veya Filistin makamlarından olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.