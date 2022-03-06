İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bir Filistinli yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail güçlerinin El Halil kentindeki El-Arub Mülteci Kampı'nın giriş kapısını kapatması üzerine bölgedeki Filistinliler duruma tepki gösterdi.

İsrail güçleri ile kamptaki onlarca Filistinli arasında arbede yaşandı, askerler kalabalığa gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinlinin gerçek mermiyle ayağından yaralandığı aktarıldı.

Yaralı Filistinlinin hastaneye kaldırıldığı ve durumunun ağır olmadığı duyurulurken, kimliğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan bölgedeki sağlık ekiplerinin, İsrail güçlerinin attığı gaz bombalarından etkilenen onlarca Filistinliye müdahale ettiği kaydedildi.

El Halil ve Beytullahim kentleri arasındaki El-Arub Mülteci Kampı, İsrail askeri araçlarının geçiş güzergahı üzerinde bulunuyor.