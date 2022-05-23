İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehrinde bir Filistinliyi vurarak yaraladı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, olay, Ramallah'ın batısında Yahudi yerleşim birimlerine yakın bir bölgede meydana geldi.

İsraillilerin araçlarına taş attığı iddia edilen bir Filistinli, İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vuruldu. Filistinlinin yarasının "orta düzeyde" olduğu aktarıldı.

Olaya ilişkin Filistin yönetiminden henüz açıklama yapılmadı.