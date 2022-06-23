Kampta baskına tepki gösteren Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail güçleri Filistinlileri dağıtmak için gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.

Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika

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