İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bedevilere ait 16 yapıyı yıktı - Son Dakika

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bedevilere ait 16 yapıyı yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bedevilere ait 16 yapıyı yıktı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bedevilere ait 16 yapıyı yıktı, System.String[]

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bedevilere ait 16 yapıyı yıktı.

İsrail güçleri, Batı Şeria'nın Eriha ve El Halil şehirleri kırsalında yaşayan Filistinli bedevilere ait ev ve çadırlardan oluşan 16 yapıyı yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Üyesi İyd Hamis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin bedevilerin yaşadığı Eriha kırsalındaki Ayn el-Hicle köyüne baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail ordusunun, söz konusu köyün de içinde yer aldığı bölgeyi "kapalı askeri bölge" ilan ettiğini aktaran Hamis, köydeki 8 ev ve çadırın askerlerce yıkıldığını söyledi.

Hamis, İsrail'in bu adımının Batı Şeria'daki Ürdün Vadis'ni "ilhak" planının bir parçası olduğunu vurguladı.

Öte yandan görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri El Halil şehri kırsalında bedevilerin yaşadığı Merkez köyüne baskın düzenledi.

İsrail askerleri "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle köydeki 8 ev ve çadırı yıktı.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 02:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bedevilere ait 16 yapıyı yıktı - Son Dakika

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