İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğu gözaltına aldı - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğu gözaltına aldı

01.03.2022 21:12
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli 2 çocuğu gözaltına aldı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, 13 ve 14 yaşındaki Filistinli 2 çocuğu gözaltına aldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail askerleri, 13 ve 14 yaşındaki Filistinli 2 çocuğu gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail askerleri Cenin'e bağlı Yabed beldesine baskın düzenledi.

Baskın sırasında Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında gerginlik yaşandı.

Filistinlilere karşı kauçuk kaplı mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanan İsrail askerleri, 13 yaşındaki Ammar Muhammed Esad Ebu Bekir ile 14 yaşındaki Ömer Mahmud Sadık Ebu Bekir'i de gözaltına aldı.

İsrail ordusundan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.?????

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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