Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir kadını şehit etti
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İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir kadını şehit etti

25 dakika önce

İsrail askerleri, Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya askeri kontrol noktası yakınında yayalara ayrılmış özel alandan geçen Filistinli bir kadına ateş açtı.

İsrail askerleri, Batı Şeria ile işgal altındaki Doğu Kudüs arasında yer alan Kalendiya askeri kontrol noktası yakınında yayalara ayrılmış özel alandan geçen Filistinli bir kadına ateş açtı. Filistinli kadının hayatını kaybettiği olayın ardından, İsrail askerleri bölgeyi kapatarak kontrol altına aldı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir kadını şehit etti

Doğu Kudüs, Batı Şeria, İsrail, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:51 Kaynak: AA
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