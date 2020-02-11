İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentine bağlı El-Arub Mülteci Kampı'nda 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, El-Arub girişinde İsrail askerleri ile Filistinli gençler arasında arbede yaşandı.

İsrail güçleri, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık verdi.

Görgü tanıkları, bu arada İsrail güçlerinin 14 yaşındaki Filistinli Amir Evidat'ı evinden gözaltına aldığını aktardı.

Filistinli çocuğun akrabaları engel olmaya çalışsa da İsrail askerleri Evidat'ı zorla askeri araca bindirerek götürdü.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.