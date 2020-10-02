İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci gözünden yaraladı - Son Dakika

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci gözünden yaraladı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Sebastiye beldesine düzenledikleri baskın sırasında Filistinli bir genç gözünden vurularak yaralandı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci gözünden yaraladı, System.String[]

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Sebastiye beldesine düzenledikleri baskın sırasında Filistinli bir genç gözünden vurularak yaralandı.

Sebastiye Yerel Meclis Başkanı Muhammed Azim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin beldeye baskın düzenlediği sırada, Filistinli gençlerin askerlere taş atması üzerine olaylar çıktığını belirtti.

Olaylar sırasında İsrail askerlerinin gerçek ve plastik mermi kullanması sonucu 29 yaşındaki bir Filistinli gencin sol gözünden yaralandığını aktaran Azim, yaralanmanın gerçek mermiyle mi yoksa plastik mermiyle mi gerçekleştiğinin bilinmediğini söyledi.

Azim, yaralı gencin Nablus'taki En-Necah Hastanesi'ne kaldırıldığını ve iyileşme imkanı bulunmayan gözünün ameliyatla alınacağını ifade etti.

Batı Şeria, İsrail, yerel, İşgal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 05:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci gözünden yaraladı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Rangers'tan maç sonrası Galatasaray'a sosyal medyadan kedili gönderme Gerarrd ile Fatih Terim, maçın son dakikalarında tartıştı Rusya'dan tuhaf Karabağ suçlaması: Türkiye kesinlikle Azerbaycan'a destek veriyor İran'da dolar ve euro tarihi rekor kırdı Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor Üçüncü bebeğine hamile olan Chrissy Teigen, düşük yaptı Selin Ciğerci, 27 bin TL'ye helikopter kiralayıp tatile çıktı
Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı Ermenistan'a yapılan yardımlar İran'daki 25 milyon Türk'ü ayaklandırdı         
00:59
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş 39 sonra ilk kez Avrupa'da gruplara kalamadı         
00:13
Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı bölgelerden ilk görüntüler geldi         
22:45
Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı Mide bulandıran olay! 4 kişi, 16 yaşındaki kıza tecavüz edip hamile bıraktı         
20:44
Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı Meraklı kalabalık canıyla cebelleşen kadını görmek için sosyal mesafeyi hiçe saydı         
17:39
Yüzde 90 engelli Buse ve kendisini darbetmekle suçladığı eşinin yeni görüntüleri kafa karıştırdı Yüzde 90 engelli Buse ve kendisini darbetmekle suçladığı eşinin yeni görüntüleri kafa karıştırdı         
17:21
Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu         
15:21
Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak         
14:26
Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı Cephe hattında ağır kayıplar veren Ermeni ordusundaki panik, kameralara yansıdı         
13:33
3 tane palamudun 10 lira olduğunu duyan balıkçıya koştu 3 tane palamudun 10 lira olduğunu duyan balıkçıya koştu         
13:29
Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler Travestiyi hamama götürüp gusül abdesti aldırdılar! Üstüne bir de yemin ettirdiler         
11:59
Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar Amerika ve Avrupa'nın yere göğe sığdıramadığı Akbaşlar tehlikede! Kıymetli ırkı acımadan öldürüyorlar         
10:55
Teknik direktör Ümit Karan, daha önce çalıştırdığı Shkupi'ye geri döndü Teknik direktör Ümit Karan, daha önce çalıştırdığı Shkupi'ye geri döndü         
10:45
Dolgu yaptırdıktan sonra ölmüştü! Tanığın ifadesi her şeyi açıklığa kavuşturdu: Odadan Dolgu yaptırdıktan sonra ölmüştü! Tanığın ifadesi her şeyi açıklığa kavuşturdu: Odadan "ah" sesi duydum         
10:39
Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi Yoğun bakımdan çıkan talihsiz kadın, annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi         
10:30
Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı Komşusuyla yasak aşk yaşayan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı         
08:09
Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı Fahriye Evcen, yeğeniyle fotoğrafını paylaştı! Benzerlikleri görenleri şaşırttı         
07:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2020 05:35:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir genci gözünden yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei