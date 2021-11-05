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İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı - Son Dakika

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

05.11.2021 18:15
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriler sırasında 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle vurarak ağır şekilde yaraladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriler sırasında 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gerçek mermiyle vurarak ağır şekilde yaraladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistinliler, öğleden sonra çevredeki Yahudi yerleşim birimlerinin genişletilmesi çalışmalarını protesto etmek için gösteriler düzenledi.

Filistin Kızılayına bağlı Acil Durum İdaresi Müdürü Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Nablus'a bağlı Deyr el-Hatab beldesi çevresinde gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale ettiğini belirtti.

Cibril, İsrail askerlerinin kullandığı gerçek mermiyle karnından vurulan 13 yaşındaki Filistinli bir çocuğun Nablus'taki Rafediya Devlet Hastanesine kaldırıldığını aktardı. Cibril, söz konusu çocuğun durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı - Son Dakika


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