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İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini yıktı - Son Dakika

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini yıktı

28.12.2021 14:26
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini yıktı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde "ruhsatsız" yapıldığı iddiasıyla Filistinli bir ailenin evi için alınan yıkım kararını uyguladı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kentinde "ruhsatsız" yapıldığı iddiasıyla Filistinli bir ailenin evi için alınan yıkım kararını uyguladı.

Ev sahibi Muhammed el-Atraş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin El-Halil kentine bağlı Cebel es-Sindas beldesindeki iki katlı evini yıktığını belirtti.

Yıkılan evini yakın zamanda inşa ettiğini aktaran Atraş, iskana hazır evlerine taşınma planı yaptıklarını ancak İsrail güçlerince evin, C bölgesinde yer aldığı ve "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkıldığını kaydetti.

Atraş, yıkım için beldeye baskın düzenleyen İsrail güçleriyle belde sakinleri arasında arbede yaşandığını, askerlerin göz yaşartıcı gaz ile plastik mermi kullandığını ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinatörlüğünün verilerine göre İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Kasım 2021 ortalarına kadar 768 Filistinlinin evini yıktı ya da ele geçirdi.

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da, Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Oslo Anlaşması ile Batı Şeria üç bölgeye ayrılmıştı

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde, işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

İsrail yönetimi kendi kontrolünde olduğu gerekçesiyle çoğunlukla "C bölgesi"nde Filistinlilerin yeni bina veya genişletme çalışması yapmasına izin vermiyor.

İnsan hakları kuruluşlarına göre Filistinliler, maliyetleri on binlerce dolara ulaşması nedeniyle Kudüs'te inşaat ruhsatı çıkarma konusunda oldukça büyük sıkıntılar yaşıyor.

Resmi Filistin Enformasyon Merkezinin verilerinde İsrail'in 1967 işgalinden bu yana Kudüs'te yıktığı ev sayısının 1900'den fazla olduğu kaydediliyor.

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini yıktı
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini yıktı
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini yıktı
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini yıktı

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini yıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini yıktı - Son Dakika
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