İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı, 6 ailenin çadırını yıktı.

Ramallah yakınlarındaki Deyr Nizam köyü muhtarı Nasr Mezher AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin öğle saatlerinde köye baskın düzenlediğini ve Filistinlilerin evlerine göz yaşartıcı gaz bombası attığını söyledi.

Mezher, İsrail askerlerinin köyün sokaklarında Filistinli gençleri sorguladığını ve 16 yaşında bir çocuğu gözaltına aldığını belirtti.

Muhtar Mezher ayrıca, İsrail askerlerinin köydeki bir taziye evine de baskın düzenlediğini ifade etti.

İsrail askerleri, Filistinli gençlerin Yahudi yerleşimcilerin araçlarına taş attıklarını iddia ederek sıklıkla Deyr Nizam köyüne baskınlar düzenliyor.

İsrail askerleri 6 Filistinli ailenin çadırını yıktı

Öte yandan Filistin Kurtuluş Örgütü yetkilisi Hasan Berice de İsrail askerlerinin Ürdün Vadisi'nin (Ağvar) kuzeyindeki bedevi köyü Bezik'e baskın düzenlediğini ve kapsamlı bir yıkım faaliyeti başlattığını söyledi.

Berice, İsrail askerlerinin söz konusu köyde yaşayan 6 Filistinli bedevi ailenin barındığı çadırları ve koyun ağıllarını yıktığını belirtti.

Ürdün sınırı ile Batı Şeria arasında 15 kilometre genişliğinde 120 kilometre uzunluğundaki 1,6 milyon dönümlük alan Ürdün Vadisi olarak adlandırılıyor.

Batı Şeria'nın yüzde 30'unu teşkil eden Ürdün Vadisi'nde yaklaşık 65 bin Filistinli, 13 bin de Yahudi yerleşimci yaşıyor.