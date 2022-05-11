İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

11.05.2022 12:13
İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir genci öldürdü

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda vurulan Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da çıkan olaylarda vurulan Filistinli bir genç hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Bire kentinde 21 yaşındaki bir Filistinliyi gerçek mermiyle doğrudan kalbinden vurduğu belirtildi.

Açıklamada, kalbinden yaralanan gencin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Görgü tanıklarına göre Bire kentindeki Psagot Yahudi yerleşim birimi yakınlarında yer alan Cebel Tavil Mahallesi'nde Filistinliler ile İsrail askerleri arasında arbede çıktı. İsrail askerleri, olaylara gerçek mermi kullanarak müdahale etti.

İsrail ordusu henüz olaya ilişkin açıklama yapmadı.

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Kaynak: AA

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