İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti: 27 yaralı - Son Dakika

İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti: 27 yaralı

14.05.2021 15:17
İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti: 27 yaralı, System.String[]

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıları protesto eden yüzlerce Filistinliye müdahalesinde 27 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi'ndeki saldırıları protesto eden yüzlerce Filistinliye müdahalesinde 27 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin barışçıl yürüyüş düzenleyen Filistinlileri dağıtmak için kauçuk kaplı metal mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı belirtildi.

Saldırılarda 17 kişinin gerçek mermi, 6'sının kauçuk kaplı metal mermi ile yaralandığı, 4 kişinin darbedildiği kaydedildi. Müdahale sırasında 74 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği aktarıldı.

İsrail güçlerinin müdahalesine Filistinli gençlerin ise taş atarak ve lastik yakarak karşılık verdiği belirtildi.

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki gösterilerde de arbede yaşandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin Usrin ve Beta kasabaları, Nablus kentindeki Havara kontrol noktası ve Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum civarında düzenlenen gösterilere müdahale ettiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana şehit olanların sayısının 119'a yükseldiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin 31'inin çocuk, 19'unun kadın olduğu, yaralı sayısının 830'a ulaştığı ifade edildi.

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Gazze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti: 27 yaralı - Son Dakika


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