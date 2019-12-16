İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı - Son Dakika

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

6 saat önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir Filistinliye ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı, System.String[]

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir Filistinliye ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri buldozerler eşliğinde Beytüllahim kentine bağlı El-Hader kasabasına baskın düzenledi.

İsrail güçleri, Filistinli Semih Salih'e ait evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

İsrail makamlarının söz konusu yeri "C bölgesi" olarak değerlendirdiği, evi de "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığı ifade edildi.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail güçlerince yıkıldığını belirtiyor.

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Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:28 Kaynak: AA
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