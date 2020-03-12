İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı - Son Dakika

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı

6 saat önce

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı, System.String[]

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Beytullahim kentinin kırsalındaki El-Ferdis köyü sakinlerinden Hazım Haşim Ebu Muhaymid adlı bir Filistinliye ait 130 metrekarelik tek katlı ev, İsrail askerlerince yıkıldı.

Haberde, İsrail askerlerinin ayrıca köydeki bir başka Filistinlinin evine de baskın düzenlediği ve evde arama yaptığı aktarıldı.

İsrail makamlarının söz konusu beldeyi C bölgesi olarak değerlendirdiği ve İsrail askerlerinin inşaat halindeki evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktığı bildirildi.

- Yahudi yerleşimciler Filistinlilerin evlerine saldırdı

Öte yandan WAFA'ya göre, Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas'ın Yahudi yerleşimcilerin Nablus'un güneyindeki Aynabus köyüne baskın düzenlediğini ifade ettiği belirtildi.

Daglas, Yahudi yerleşimcilerin sabahın erken saatlerinde köye düzenlediği baskında bazı Filistinlilere ait evlere taşlarla saldırdığı, diğer yandan köy sakinlerinin araçlarını tahrip ettiğini kaydetti.

Yahudi yerleşimcilerin önceki gün Nablus yakınlarındaki Burin beldesinde de Filistinlilere ait yapım aşamasındaki bir evin bazı kısımlarını yıktığına dikkati çeken Daglas, saldırganların Nablus yakınındaki yasa dışı Yitzhar Yahudi yerleşim biriminden olduklarını vurguladı.

İsrail yönetimi Filistinlilere ait yapıları yıkıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Yerel kaynaklar, sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail tarafından yıkıldığını belirtiyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria, A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği İsrail'e devredilirken yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İsrail'deki bir araştırma merkezinin koronavirüs için aşı geliştirdiğini açıklayacağı iddia edildi
Haaretz gazetesi: İsrailli araştırma merkezi, koronavirüse karşı aşı geliştirdiğini açıklayacak Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
17:32 ANKARA Müzelerde dezenfeksiyon çalışması
17:32 İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yıldönümü
17:32 Bilecik'te İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı
17:32 Resulayn'da kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı
17:32 Tosya'ya 300 araçlık otopark inşa edilecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 17:37:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait evi yıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]