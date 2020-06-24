İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını söktü - Son Dakika

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin yanı sıra Ürdün Vadisi'ni de "ilhak" etmeyi planlıyor.

Batı Şeria'nın yüzde 30'unu oluşturan Ürdün Vadisi'nde yaklaşık 65 bin Filistinli ikamet ediyor.

Savafta, İsrail'in bu tür baskılarla Ürdün Vadisi'nde yaşayan Filistinlileri topraklarını terk etmeye zorladığını ve bölgeyi kontrol altına almayı hedeflediğini belirtti.

Bardala Köy Meclisi Başkanı Ziyad Savafta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinli çiftçilere ait zeytin ağaçlarını sökmesine tepki gösterdi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria 'da bulunan Ürdün Vadisi'nde Filistinli çiftçilere ait 85 zeytin ağacını söktü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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