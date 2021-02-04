İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı - Son Dakika

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı

04.02.2021 13:11
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı, System.String[]

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde Filistinlilere ait bir evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Filistinli aktivist Abdulkerim Musalime, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin El Halil kentine bağlı Taha beldesine buldozerler eşliğinde baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin beldede bir Filistinliye ait betonarme evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktığını kaydeden Musalime, Tel Aviv makamlarının söz konusu yeri "C bölgesi" olarak değerlendirdiğini aktardı.

Musalime, İsrail güçlerinin beldedeki çok sayıda meskene elektrik sağlayan şebekeyi de aynı nedenle tahrip ettiğini söyledi.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, sadece 2019'da Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 538 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail güçlerince yıkıldığını belirtiyor.

Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi daha yıktı - Son Dakika


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