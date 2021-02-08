İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı - Son Dakika

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı

08.02.2021 13:01
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı, System.String[]

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi bölgesinde Filistinlilere ait iki evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Yahudi Yerleşim Birimleri ve Ayrım Duvarı ile Mücadele Heyetinde Araştırmacı İbrahim Ebu Haşim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Ürdün Vadisi'ndeki Yarza köyüne buldozerlerle baskın düzenlediğini belirtti.

İsrail güçlerinin beldede Filistinlilere ait iki evi yıktığını kaydeden Ebu Haşim, Tel Aviv makamlarının söz konusu yeri "C bölgesi" olarak değerlendirdiğini ifade etti.

Ebu Haşim ayrıca İsrail güçlerinin Ramallah'ın El-Muğir beldesinde çok sayıda meskene su sağlayan bir kuyuyu da aynı nedenle tahrip ettiğini söyledi.

Ürdün Vadisi Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Mutez Bişarat da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Yarza'da iki evi yıkmasıyla 13 kişilik iki ailenin evsiz kaldığını belirtti.

Bişarat, İsrail askerlerinin köyde iki araca da el koyduğunu aktardı.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria "A", "B" ve "C" bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, sadece 2020'de Filistinlilere ait 729 ev ve iş yerinin "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle İsrail güçlerince yıkıldığını belirtiyor.

Batı Şeria, İsrail, İşgal, Ürdün, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere ait iki evi yıktı - Son Dakika


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