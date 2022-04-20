İsrail askerleri, Batı Şeria'da gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika
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İsrail askerleri, Batı Şeria'da gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti

20.04.2022 04:43
İsrail askerleri, Batı Şeria'da gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti

İşgal altındaki Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinliler, İsrail güçlerinin kauçuk kaplı mermilerinin hedefi oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinliler, İsrail güçlerinin kauçuk kaplı mermilerinin hedefi oldu.

Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarındaki tahliye edilmiş yasa dışı yerleşim yeri Humeş'e yürüyüş yapan gayrimeşru Yahudi yerleşimcilere karşılık olarak Burka ve Deyri Şeref beldelerinde gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerleri tarafından müdahale edildi.

Burka'da göstericilerin dağılması için kauçuk kaplı mermi kullanan İsrail güçleri, 13 kişiyi yaraladı. Yaralılar arasında 14 yaşında yüzünden zarar gören bir çocuk da bulunuyor.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, olaylar sırasında yaralanan toplam 106 kişiye tıbbi müdahalede bulunulduğu, bunlardan 67'sinin göz yaşartıcı gazdan etkilenenler olduğu kaydedeldi.

Açıklamada, ayrıca bölgede hizmet veren Kızılay örgütüne ait ambulanslardan birine de İsrail askerlerinin silahlarından çıkan kauçuk kaplı mermi isabet ettiği belirtildi.

Öte yandan, Deyr Şeref bölgesindeki olaylarda iki kişinin benzer şekildeki mermilerin hedefi olduğu, 13 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği ve müdahalelerinin yapıldığı ifade edildi.

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İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti İsrail güçleri, Batı Şeria'da Filistinlilere müdahale etti

Batı Şeria, İsrail, Yahudi, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri, Batı Şeria'da gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerleri, Batı Şeria'da gösteri yapan Filistinlilere müdahale etti - Son Dakika
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