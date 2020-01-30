İsrail askerleri, Batı Şeria'da göstericilere müdahale etti - Son Dakika
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İsrail askerleri, Batı Şeria'da göstericilere müdahale etti

1 saat önce

İsrail askerleri, ABD'nin hazırladığı sözde barış planını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında toplanan Filistinli göstericilere müdahale etti.

İsrail askerleri, Batı Şeria'da göstericilere müdahale etti, System.String[]

İsrail askerleri, ABD'nin hazırladığı sözde barış planını protesto etmek için işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kenti yakınlarında toplanan Filistinli göstericilere müdahale etti.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerlerinin, Nablus yakınlarındaki Beyta köyünde gösteri yapan Filistinlilere göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etmesi sonucu 7 kişi gazdan etkilendi.

Gazdan etkilenenlerden birisinin hastaneye kaldırıldığı, diğerlerinin ayakta tedavi edildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın önceki gün kamuoyuna duyurduğu sözde barış planının akabinde Filistin'in farklı noktalarında gösteriler düzenlenmeye başlamıştı.

ABD'nin sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, önceki gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

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Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:34 Kaynak: AA
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