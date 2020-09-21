İsrail askerleri Batı Şeria'da yaşlı bir Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail askerleri Batı Şeria'da yaşlı bir Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 64 yaşındaki Filistinli Hayri Hannun'u gözaltına aldı.

İsrail askerleri Batı Şeria'da yaşlı bir Filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 64 yaşındaki Filistinli Hayri Hannun'u gözaltına aldı.

Yaşlı Filistinlinin kızı İman Hannun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Tulkerim kentine bağlı Anabta beldesindeki evlerine baskın düzenlediğini ve babası Hayri Hannun'u gözaltına aldığını belirtti.

Hannun, İsrail askerlerinin babasına ait bilgisayara ve cep telefonuna da el koyduğunu aktardı.

Hayri Hannun, 1 Eylül'de Tulkerm'e bağlı Cebara ve Şufe beldelerindeki Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için düzenlenen gösteri sırasında İsrail askerlerinin şiddetine maruz kalmıştı.

İsrail askerlerinin uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlatmıştı

İsrail askerlerinin, barışçıl gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde, siyahi George Floyd'un ölümüne yol açan ABD'deki polis şiddetini andıran görüntüler ortaya çıkmıştı.

Hannun'u yerlerde sürükleyerek darbeden İsrail askerleri, direnen yaşlı adamın sırtına ve boynuna dizini dayamıştı.

İsrail askerlerinin şiddetine rağmen yaşlı adamın elindeki Filistin bayrağını yere bırakmaması dikkatleri çekmişti.

İsrail güçleri, darbederek vücudunda morluklara neden oldukları Hannun'u birkaç saat alıkoyduktan sonra serbest bırakmıştı.

George Floyd, Batı Şeria, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 13:07 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'da yaşlı bir Filistinliyi gözaltına aldı - Son Dakika

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