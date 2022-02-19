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İsrail askerleri, Batı Şeria'daki gösteride 5 kişiyi yaraladı - Son Dakika

İsrail askerleri, Batı Şeria'daki gösteride 5 kişiyi yaraladı

19.02.2022 22:55
İsrail askerleri, Batı Şeria'daki gösteride 5 kişiyi yaraladı

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilerin düzenlediği gösterilere müdahalesinde 5 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gazdan etkilendi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Filistinlilerin düzenlediği gösterilere müdahalesinde 5 kişi yaralandı, çok sayıda kişi gazdan etkilendi.

Kalkilya kentinin doğusundaki Kefr Kaddum beldesi sakinlerinin yıllardır işgal güçleri tarafından kapalı tutulan ana caddenin açılmasını talep etmek için düzenlediği gösteriye İsrail askerleri müdahale etti.

Kefr Kaddum beldesindeki Filistin Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Murad İştevi yaptığı yazılı açıklamada, çok sayıda İsrail askerinin, beldeye girerek, Filistinlilere ateş açtığını ve gaz bombalarıyla bölge sakinlerinin evlerini hedef aldığını belirtti.

Olayda 5 Filistinlinin kauçuk kaplı mermi ile yaralandığını, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 40 kişinin gazdan etkilendiğini kaydeden İştevi, yaralıların sahadaki sağlık ekipleri tarafından tedavi edildiğini ifade etti.

Kefr Kaddum sakinleri, 17 yılı aşkın süredir işgal güçleri tarafından kapatılan bir ana caddenin açılmasını talep etmek için her hafta cuma ve cumartesi gösteri düzenliyor.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri, Batı Şeria'daki gösteride 5 kişiyi yaraladı - Son Dakika


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