İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösterilerde Filistinli bir çocuğu ağır yaraladı - Son Dakika

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protestolara müdahalesinde, Filistinli bir çocuk karnından gerçek mermiyle vurularak ağır şekilde yaralandı.

Filistin Sivil Halk Direnişi Komitesinden aktivist Basim et-Temimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek isteyen Filistinlilerin Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Nebi Salih beldesi girişinde gösteri düzenlediğini belirtti.

Temimi, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle müdahale ettiği gösteride, 14 yaşındaki bir çocuğun karnından gerçek mermiyle vurularak ağır şekilde yaralandığını aktardı.

İsrail askerlerinin Ramallah ile Nebi Salih beldesi arasındaki yolu araç trafiğine kapattığını aktaran Temimi, ağır yaralı çocuğun Selfit kentindeki bir hastaneye kaldırılmak zorunda kalındığını kaydetti.

Yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002'de "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına "Ayrım Duvarı" inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen protestolara, İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.