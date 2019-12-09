Son Dakika › Güncel › İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti - Son Dakika
İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti
6 saat önce
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinde Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 09:33 Kaynak: AA
İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bulunan El Halil kentinde Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahale etti, onlarca kişi atılan gazdan etkilendi. İsrail askerleri Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, yolu yaktıkları lastiklerle kapatmaya çalışan Filistinli gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.
İsrail'in Lübnan açıklarında arama yaptığı iddia edildi İsrail ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında "gaz sahası krizi" Hollandalı Bakan'dan küstah Libya mutabakatı açıklaması: Yunanistan'ın yanındayız Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı