İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti - Son Dakika

Protesto yürüyüşünden detaylar
Filistinli göstericilerin lastik yakması
Filistinli göstericileri yolları trafiğe kapatması
Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atması
İsrail askerlerinin Filistinlilere gaz bombalarıyla müdahalesi
EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kent merkezinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği baskınları protesto etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler lastik yakarak kentteki bazı yolları trafiğe kapattı.
Kaynak: AA
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