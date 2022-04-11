İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti - Son Dakika

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Protesto yürüyüşünden detaylar

Filistinli göstericilerin lastik yakması

Filistinli göstericileri yolları trafiğe kapatması

Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atması

İsrail askerlerinin Filistinlilere gaz bombalarıyla müdahalesi

EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kent merkezinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği baskınları protesto etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler lastik yakarak kentteki bazı yolları trafiğe kapattı.