İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti - Son Dakika
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İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

11.04.2022 01:20

Protesto yürüyüşünden detaylar Filistinli göstericilerin lastik yakması Filistinli göstericileri yolları trafiğe kapatması Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atması İsrail askerlerinin Filistinlilere gaz bombalarıyla müdahalesi EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kent...

Protesto yürüyüşünden detaylar

Filistinli göstericilerin lastik yakması

Filistinli göstericileri yolları trafiğe kapatması

Filistinlilerin İsrail askerlerine taş atması

İsrail askerlerinin Filistinlilere gaz bombalarıyla müdahalesi

EL HALİL - İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kent merkezinde toplanan bir grup Filistinli, İsrail güçlerinin Cenin kentine düzenlediği baskınları protesto etti. İsrail güçlerinin gösteriye müdahale etmesi üzerine göstericiler lastik yakarak kentteki bazı yolları trafiğe kapattı.

İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti
İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti
İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti

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Batı Şeria, Protesto, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerleri Batı Şeria'daki gösteriye müdahale etti - Son Dakika
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