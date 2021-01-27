İsrail askerleri, Batı Şeria'daki ormanlık alanda binlerce ağacı itlaf etti - Son Dakika

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, askeri tatbikat alanına girdiği gerekçesiyle ormanlık alanda binlerce ağacı tahrip etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'ya göre Filistinli yetkili Mutez Bişarat, İsrail askerlerinin buldozerlerle Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tubas kenti kırsalındaki ormanlık alana girdiğini belirtti.

Ormanlık alanın "askeri tatbikat bölgesinde yer aldığı gerekçesiyle" tahrip edildiğini aktaran Bişarat, ayrıca yaş ortalamaları 8 ila 10 yıl olan 300 zeytin ağacının da İsrail askerlerince söküldüğünü ifade etti.

Haberde, İsrail askerlerinin bölgeye giden tüm yolları sabah saatlerinden itibaren kapattığına vurgu yapıldı.