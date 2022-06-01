İsrail Askerleri Batı Şeria'nın El-Halil Kentinde Bir Kadını Öldürdü

EL-HALİL, 1 Haziran (Xinhua) -- Filistinli bir kadının Batı Şeria'nın güneyindeki el-Halil kenti yakınlarındaki El-Arub Mülteci Kampı civarındaki bir İsrail ordusu kontrol noktasında İsrail askerleri tarafından öldürülmesinin ardından çıkan çatışmalar sırasında İsrail sınır polisine taş atan Filistinli bir protestocu, 1 Haziran 2022. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan basın açıklamasında, mülteci kampında yaşayan 29 yaşındaki Gufran Verasine'nin kontrol noktasında İsrail askerlerince göğsünden vurulmasının ardından hayatını kaybettiğini belirtildi. (Fotoğraf: Mamoun Wazwaz/Xinhua)