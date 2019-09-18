Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri bıçak çektiği gerekçesi ile Filistinli bir kadını öldürdü
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İsrail askerleri bıçak çektiği gerekçesi ile Filistinli bir kadını öldürdü

1 saat önce

İsrail güvenlik güçleri, Kudüs'ten Ramallah'a giden yol üzerindeki Qalandiya kontrol noktasında askerlere bıcak çektiği gerekçesi ile Filistinli bir kadını vurduğunu duyurdu. Filistinli yetkililer, yaralanan kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

İsrail askerleri bıçak çektiği gerekçesi ile Filistinli bir kadını öldürdü, System.String[]

İsrail güvenlik güçleri, Kudüs'le Ramallah arasındaki Kalendiye kontrol noktasında, askerlere bıçak çektiği gerekçesi ile Filistinli bir kadını vurduğunu duyurdu. Filistinli yetkililer, yaralanan kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Ramallah, İsrail, Kudüs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:30 
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