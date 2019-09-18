İsrail askerleri bıçak çektiği gerekçesi ile Filistinli bir kadını öldürdü
42 dakika önce
İsrail güvenlik güçleri, Kudüs'ten Ramallah'a giden yol üzerindeki Qalandiya kontrol noktasında askerlere bıcak çektiği gerekçesi ile Filistinli bir kadını vurduğunu duyurdu.
İsrail güvenlik güçleri, Kudüs'ten Ramallah'a giden yol üzerindeki Qalandiya kontrol noktasında askerlere bıcak çektiği gerekçesi ile Filistinli bir kadını vurduğunu duyurdu. Filistinli yetkililer, yaralanan kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:15
İsrail'de kritik seçim için seçmenler sandık başında Netanyahu, sandık çıkış anketlerine göre koalisyon için gerekli çoğunluğu elde edemedi Netanyahu'nun oğlu, İstanbul paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu Meksika'da uyuşturucu savaşlarında öldürülüp mezarlara gömülen 41 ceset bulundu