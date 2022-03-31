İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

31.03.2022 11:13
İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak öldürdüğü bildirildi.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi vurarak öldürdüğü bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Beytullahim kenti yakınlarında bir bıçaklı saldırı girişimi gerçekleştirildiği ifade edildi.

İsrail ordu radyosu da Beytullahim yakınlarında bir Filistinlinin bıçaklı saldırısı sonucu bir Yahudi yerleşimcinin ağır yaralandığını, saldırganın ise İsrail askerlerince vurularak öldürüldüğünü belirtti.

İsrail güçleri, "bıçaklı saldırı" veya "araçla ezme" girişimi iddialarıyla Filistinlilere yönelik ihlallerini sürdürürken insan hakları örgütleri İsrail'i Filistinlilere karşı yargısız infaz yapmakla suçluyor.

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Batı Şeria, Saldırı, İsrail, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Filistinliyi öldürdü - Son Dakika


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