İsrail Askerleri Bir Filistinliyi Şehit Etti
1 saat önce
İsrail askerleri işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampında bir Filistinliyi vurarak şehit etti.
İsrail
askerleri işgal altındaki Kudüs
'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampında bir Filistinliyi vurarak şehit etti.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, bu sabah Kalendiya Mülteci Kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, içinde Ali Advan'ın bulunduğu araca ateş açtı. Advan'ın İsrail askerlerince açılan ateş sonucu şehit edildiği belirtildi.
Filistin sağlık kaynakları da İsrail askerlerinin Advan'ın naaşını bir kaç saat alıkoyduktan sonra Filistin sağlık merkezine teslim ettiğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:15 Kaynak: AA
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