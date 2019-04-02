İsrail Askerleri Bir Filistinliyi Şehit Etti - Ramallah
58 dakika önce
İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli Ali Advan'ı vurarak şehit etti.
İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli Ali Advan'ı vurarak şehit etti. Advan'nın naaşı, Ramallah Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Advan'nın yakınları, üzüntü yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:00 Kaynak: AA
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