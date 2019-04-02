Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Bir Filistinliyi Şehit Etti - Ramallah

İsrail Askerleri Bir Filistinliyi Şehit Etti - Ramallah

58 dakika önce

İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli Ali Advan'ı vurarak şehit etti.

İşgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampına baskın düzenleyen İsrail askerleri, Filistinli Ali Advan'ı vurarak şehit etti. Advan'nın naaşı, Ramallah Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Advan'nın yakınları, üzüntü yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:00 Kaynak: AA

Ramallah, Aydın Doğan Vakfı, İsrail, Güncel
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