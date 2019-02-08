Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri, Biri Çocuk 2 Filistinliyi Öldürdü

İsrail Askerleri, Biri Çocuk 2 Filistinliyi Öldürdü

40 dakika önce

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze - İsrail sınırında düzenlenen 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine müdahale eden İsrail askerilerinin açtığı ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini; 2'si gazeteci, 4'ü sağlık görevlisi 18 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İsrail Askerleri, Biri Çocuk 2 Filistinliyi Öldürdü, System.String[]
Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze - İsrail sınırında düzenlenen 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine müdahale eden İsrail askerilerinin açtığı ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini; 2'si gazeteci, 4'ü sağlık görevlisi 18 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ÖLENLERDEN BİRİ 14 YAŞINDA BİR ÇOCUK

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Hassan Iyad Shalabi ile 18 yaşındaki Hamza Muhammed Shteiwi'nin hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Ajans yaralıların hastaneye sevki sırasında ambulansa da gaz bombası atıldığını; sağlık görevlilerinin de gazdan etkilendiğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 11:07 Kaynak: DHA

Filistin, İsrail, Dünya
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