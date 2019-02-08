Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Biri Çocuk İki Filistinliyi Şehit Etti

İsrail Askerleri Biri Çocuk İki Filistinliyi Şehit Etti

1 saat önce

- Göstericilerin üzerine göz yaşartıcı gaz bombası atılması İsrail askerlerinin müdahalesinde ağır yaralanan bir Filistinlinin ambulansa taşınması Ayağından yaralanan bir Filistinlinin ambulansa taşınması Filistinli göstericilerin taş atması İsrail askerlerinin zırhlı araçları Gazze'nin...

- Göstericilerin üzerine göz yaşartıcı gaz bombası atılması
İsrail askerlerinin müdahalesinde ağır yaralanan bir Filistinlinin ambulansa taşınması
Ayağından yaralanan bir Filistinlinin ambulansa taşınması
Filistinli göstericilerin taş atması
İsrail askerlerinin zırhlı araçları
Gazze'nin doğu sınırında bayraklar ile toplanan Filistinliler
İsrail askerlerinin, abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesi sonucu biri çocuk 2 Filistinli şehit oldu, 17 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Hasan İyad Şelebi ve 18 yaşındaki Hamza Muhammed İştivi'nin şehit olduğu belirtildi.

Açıklamaya göre, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 17 kişi gerçek mermiyle yaralandı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığına göre İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 230'dan fazla Filistinli şehit oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 09:14 Kaynak: AA

Gazze, İsrail, Güncel
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