Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri 'Büyük Dönüş' Gösterisine Müdahale Etti, 1 Çocuğu Öldürdü

İsrail Askerleri 'Büyük Dönüş' Gösterisine Müdahale Etti, 1 Çocuğu Öldürdü

21 dakika önce

Filistinlilerin, Gazze-İsrail sınırında yaptıkları 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne İsrail askerileri müdahale etti.

İsrail Askerleri 'Büyük Dönüş' Gösterisine Müdahale Etti, 1 Çocuğu Öldürdü, System.String[]
Filistinlilerin, Gazze- İsrail sınırında yaptıkları 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne İsrail askerileri müdahale etti. Silah da kullanan İsrail askerleri, 1 çocuğu öldürdü, 41 kişiyi de yaraladı.

Filistin haber ajansı WAFA, Filistin  Sağlık Bakanlığı'na dayandırarak verdiği haberinde 'Büyük Dönüş' gösterilerine İsrail askerlerinin müdahalesinde 15 yaşındaki Yousef Saeed Dayeh'in silahla vurularak öldürüldüğünü; 3'ü ağır 41 göstericinin yaralandığını duyurdu.

'Büyük Dönüş' gösterileri kapsamında Mart 2018'den bugüne İsrail askerlerinin saldırısında 223 kişi öldürüldü, 23 binden fazla kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:27 Kaynak: DHA

Dünya
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