Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne Katılanlara Ateş Açtı, Filistinli Genç Öldü

İsrail Askerleri 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne Katılanlara Ateş Açtı, Filistinli Genç Öldü

4 dakika önce

– Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin tüm Filistinlilere katılım çağrısı yaptığı 'Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine katılanlara İsrail'in tepkisi sert oldu.

İsrail Askerleri 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne Katılanlara Ateş Açtı, Filistinli Genç Öldü, System.String[]
–  Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin tüm Filistinlilere katılım çağrısı yaptığı 'Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine katılanlara İsrail'in tepkisi sert oldu.

Filistin Haber Ajansı WAFA'da yer alan habere göre, 20 yaşındaki Mohammad Jihad Saad isimli genç, geçen yıl 30 Mart'ta ilki düzenlenen 'yürüyüş'ün yıldönümünün ilk kurbanı oldu. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına yer veren WAFA, gencin, İsrail asklerleri tarafından açılan ateş sonucu başına şarapnel isabet ederek hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze'nin doğusunda vurulan Saad'ın, Gazze Shifa Hastanesi'ne sevk edildiğini ve burada hayatını kaybettiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 12:21 Kaynak: DHA

Dünya
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