Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Cami Bastı,3 Kişi Yaralandı

İsrail Askerleri Cami Bastı,3 Kişi Yaralandı

25 dakika önce

Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentindeki bir camiye İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi.

İsrail Askerleri Cami Bastı,3 Kişi Yaralandı, System.String[]
Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentindeki bir camiye İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi. Filistinli vatandaşların İsrail askerleri ile çatışması üzerine 3 kişi yaralandı.

Filistin'in abluka altındaki Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentindeki Jamal Abdul-Nasser Camii'ne yaklaşık 10 kişiden oluşan İsrailli bir grup asker tarafından baskın düzenlendi. Yaşanan olay sonrası Filistinli vatandaşların bölgede İsrail askerleri ile çatışması üzerine 3 kişi yaralandı ve bir kişi de askerler tarafından alı konuldu. - RAMALLAH

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:39 Kaynak: İHA

Batı Şeria, Filistin, Ramallah, İsrail, 3. Sayfa
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