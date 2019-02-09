İsrail Askerleri Cami Bastı,3 Kişi Yaralandı
25 dakika önce
Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentindeki bir camiye İsrail askerleri tarafından baskın düzenlendi.
Filistin
'in Batı Şeria
bölgesindeki Ramallah
kentindeki bir camiye İsrail
askerleri tarafından baskın düzenlendi. Filistinli vatandaşların İsrail askerleri ile çatışması üzerine 3 kişi yaralandı.
Filistin'in abluka altındaki Batı Şeria bölgesindeki Ramallah kentindeki Jamal Abdul-Nasser Camii'ne yaklaşık 10 kişiden oluşan İsrailli bir grup asker tarafından baskın düzenlendi. Yaşanan olay sonrası Filistinli vatandaşların bölgede İsrail askerleri ile çatışması üzerine 3 kişi yaralandı ve bir kişi de askerler tarafından alı konuldu. - RAMALLAH
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 02:39 Kaynak: İHA
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