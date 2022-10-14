İsrail askerleri Cenin'de 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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İsrail askerleri Cenin'de 2 Filistinliyi öldürdü

14.10.2022 09:50
İsrail askerleri Cenin'de 2 Filistinliyi öldürdü

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'e düzenlediği baskında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin'e düzenlediği baskında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Cenin kentine baskın düzenledi.

Askerler, baskına tepki gösteren Filistinlilere karşı gerçek ve plastik mermi kullandı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Cenin'e düzenlediği baskında 2 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli suçlamalarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusunun baskınına tepki gösteren bölge sakini Filistinliler ile İsrail askerleri arasında bu nedenle olaylar çıkıyor.

Filistinli silahlı direniş gruplarının yoğun biçimde bulunduğu kuzeydeki Cenin Mülteci Kampı, İsrail askerlerinin baskınları sırasında zaman zaman silahlı çatışmalara sahne oluyor.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail askerleri Cenin'de 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail askerleri Cenin'de 2 Filistinliyi öldürdü - Son Dakika
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