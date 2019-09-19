İsrail askerleri, çocuk ve gençlerden oluşan 22 filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail askerleri, dün akşam Batı Şeria'nın birçok bölgesine yaptığı baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldı.
İsrail Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:44 Kaynak: DHA
askerleri, dün akşam Batı Şeria
'nın birçok bölgesine yaptığı baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldı.
GÖZALTINA ALINANLAR: ÇOCUK VE GENÇLER
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da bir çok noktaya baskınlar düzenlediğini; baskınlarda yaşları 14 ila 24 arası değişen 22 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.
Ajans, çocuk ve gençlerin neden gözaltına alındığının ailelerine bildirilmediğini; hala gözaltında tutulduklarını duyurdu.
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