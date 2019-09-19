Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri, çocuk ve gençlerden oluşan 22 filistinliyi gözaltına aldı
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İsrail askerleri, çocuk ve gençlerden oluşan 22 filistinliyi gözaltına aldı

36 dakika önce

İsrail askerleri, dün akşam Batı Şeria'nın birçok bölgesine yaptığı baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, çocuk ve gençlerden oluşan 22 filistinliyi gözaltına aldı, System.String[]
İsrail askerleri, dün akşam Batı Şeria'nın birçok bölgesine yaptığı baskınlarda 22 Filistinliyi gözaltına aldı.
GÖZALTINA ALINANLAR: ÇOCUK VE GENÇLER

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da bir çok noktaya baskınlar düzenlediğini; baskınlarda yaşları 14 ila 24 arası değişen 22 Filistinliyi gözaltına aldığını duyurdu.

Ajans, çocuk ve gençlerin neden gözaltına alındığının ailelerine bildirilmediğini; hala gözaltında tutulduklarını duyurdu.


Batı Şeria, Filistin, İsrail, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:44 Kaynak: DHA
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