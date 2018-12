İsrail Askerleri Engelli ya da Çocuk Dinlemeden Vuruyor

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'deki eylemlere müdahalesinde çocuk ya da engelli hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm Filistinlileri hedef alırken, başta anne-babaları olmak üzere yakınlarını gözü yaşlı bırakıyor.

MUMİN GARAB - İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'deki eylemlere müdahalesinde çocuk ya da engelli hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm Filistinlileri hedef alırken, başta anne-babaları olmak üzere yakınlarını gözü yaşlı bırakıyor.



En küçüğü iki yaşında 6 çocuk babası Mahir Yasin'in ayağında doğuştan gelen rahatsızlık, her cuma Gazze'nin sınır bölgesinde Filistinli mültecilerin vatanlarına dönüş hakkını dile getirmek için düzenlenen eylemlere katılmasını engellemedi.



Ancak Mahir, geçen cuma katıldığı barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu başından yaralandıktan sonra şehit oldu.



Görgü tanıkları, Mahir'in o gün Filistinlileri eylem alanına taşıyan otobüslerle geldiğini ve sınırın yaklaşık 500 metre yakınında İsrail askerleri tarafından başından vurulduğunu aktardı.



Filistinli Mahir'in Gazze'deki Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki evi, yakınları ve eş-dostunun taziye ziyaretlerine tanık olurken şehidin babası Atıyye Yasin (82) evin önündeki sandalyede oğlunun yolunu gözlüyor.



Vatan ve özgürlük sevgisi



Mahir'in kız kardeşi Necva Yasin, kardeşinin ayağındaki sakatlığa rağmen vatan ve Mescid-i Aksa için kendisini feda etmekten geri durmadığını söyledi.





Necva, Mahir'in, ikiz kardeşinin desteğiyle aksatmadan her cuma doğu sınırındaki El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki gösterilere katıldığını aktararak, "Mahir'i buna sevk eden vatan ve özgürlük sevgisiydi." dedi.



Kardeşinin güler yüzlü ve şakacı bir mizacı olduğunu belirten Necva, "İsrail, çocuk, engelli ayrım gözetmeden herkesi hedef alıyor. Kimseye merhamet etmiyor. Mahir'in öldürülmesi bunun en büyük delili. Onun engelli olmasını önemsemeden soğukkanlılıkla öldürdüler." diye konuştu.



Filistin halkının dünyaya mesajı



Şehit Mahir'in amcası Abdurrahman Yasin (78) ise Filistinlilerin, sınırda düzenlediği gösterilerle çeşitli mesajlar vermek istediğine dikkati çekerek, şunları söyledi:



"Filistin halkı, sınırdaki gösterilere katılarak geri dönüş hakkının yanı sıra dünyaya 'hayatı çok seven, ancak kendi vatanı için ölmeyi isteyen bir halk' olduğunun mesajını veriyor."



Yeğeninin bir yerden bir yere gitmekte yaşadığı güçlüğe rağmen her hafta gösterilere katılmaktan geri durmadığını hatırlatan Yasin, her Filistinlinin, dünyayı Filistin meselesi konusunda haberdar etmek adına düzenlenen eylemlere katılması gerektiğinin altını çizdi.



"İsrail, Filistin halkına karşı zulmün her yolunu kullanıyor"



Abdurrahman Yasin, İsrail'in çocuk ya da engelli ayırmadan herkesi hedef aldığını vurgulayarak, "İsrail, Filistin halkına karşı zulmün her yolunu kullanıyor." dedi.



Yeğeninin Filistin halkının maruz kaldığı acıları dünyaya anlatmaya çalıştığını belirten Yasin, "Filistin halkı özgürlük ve bağımsızlık isteyen bir halk. Biz terörist değiliz, diğer dünya halkları gibi özgürlüğü seviyor, tüm dünyanın kabul ettiği uluslararası insani kanunlara göre hakkımızı istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Gazze'deki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" eylemleri



Gazze'de geçen cuma günü düzenlenen barışçıl gösterilerde aralarında engelli Mahir Yasin'in de olduğu 4 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edilmişti.



Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.



İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.



İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

