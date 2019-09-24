Son Dakika Haberleri: İsrail askerleri, evlerini yıktıkları aileyi bir de darp etti
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İsrail askerleri, evlerini yıktıkları aileyi bir de darp etti

1 saat önce

İsrail, Kudüs'te inşaat halindeki Filistinlilere ait bir evi yıktı.

İsrail askerleri, evlerini yıktıkları aileyi bir de darp etti, System.String[]

İsrail, Kudüs'te inşaat halindeki Filistinlilere ait bir evi yıktı. Yıkıma direnen aileye saldıran İsrail askerlerinin görüntüleri, evde bulunanlar tarafından kaydedildi.

Görüntülere göre, İsrail askerinin destek verdiği yıkımda, ev sahibinin defalarca yumruklandığı görüldü. Ev sahibi İssa Halil ve kardeşi, askerlar tarafından gözaltına alındı. Filistin haber ajansı WAFA, inşaat halindeki evin demir sütunlarının kesildiği ve çatısının tahrip edildiğini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İsrail askerlerinin ev sahibini yumruklaması

-İsrail askerlerinin ev sahibini gözaltına alması

İsrail, Kudüs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:45 Kaynak: DHA
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