İsrail askerleri, evlerini yıktıkları aileyi bir de darp etti
1 saat önce
İsrail, Kudüs'te inşaat halindeki Filistinlilere ait bir evi yıktı.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 05:56 Kaynak: DHA
İsrail, Kudüs'te inşaat halindeki Filistinlilere ait bir evi yıktı. Yıkıma direnen aileye saldıran İsrail askerlerinin görüntüleri, evde bulunanlar tarafından kaydedildi.
Görüntülere göre, İsrail askerinin destek verdiği yıkımda, ev sahibinin defalarca yumruklandığı görüldü. Ev sahibi İssa Halil ve kardeşi, askerlar tarafından gözaltına alındı. Filistin haber ajansı WAFA, inşaat halindeki evin demir sütunlarının kesildiği ve çatısının tahrip edildiğini bildirdi.
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