Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Eylemcilere Ateş Açtı: 1 Ölü, 42 Yaralı

İsrail Askerleri Eylemcilere Ateş Açtı: 1 Ölü, 42 Yaralı

56 dakika önce

İsrail askerlerinin, Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine müdahalesinde açtığı ateş sonucu 23 yaşında Filistinli bir genç hayatını kaybetti, sağlık görevlileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 42 kişi yaralandı.

İsrail Askerleri Eylemcilere Ateş Açtı: 1 Ölü, 42 Yaralı, System.String[]
İsrail askerlerinin, Gazze'deki 'Büyük Dönüş Yürüyüşü' gösterilerine müdahalesinde açtığı ateş sonucu 23 yaşında Filistinli bir genç hayatını kaybetti, sağlık görevlileri ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 42 kişi yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Gazze – İsrail sınırında düzenlenen gösterilere katılanlara İsrail askerlerinin yine silahla ateş açtığını; 23 yaşındaki Tamer Khaled Arafat'ın açılan ateş ile vurulduğunu ve hayatını kaybettiğini duyurdu. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin saldırısında, aralarında 4 sağlık görevlisi ve 2 gazetecinin de bulunduğu 42 kişinin yaralandığını duyurdu.

Bakanlık ayrıca önceki gün Gazze'nin doğusunda düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan 15 yaşındaki Seyfeddin Ebu Zeyd isimli çocuğun da dün hayatını kaybettiğini duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:51 Kaynak: DHA

Gazze, İsrail, Dünya
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