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İsrail askerleri, Filistin Esir İşleri Heyeti yetkilisi Şuraytih'i gözaltına aldı - Son Dakika

İsrail askerleri, Filistin Esir İşleri Heyeti yetkilisi Şuraytih'i gözaltına aldı

14.02.2022 00:38
İsrail askerleri, Filistin Esir İşleri Heyeti yetkilisi Şuraytih'i gözaltına aldı

İsrail ordusunun, Filistin Esir İşleri Heyeti Medya Departmanı Müdürü Sair Şuraytih'i gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun, Filistin Esir İşleri Heyeti Medya Departmanı Müdürü Sair Şuraytih'i gözaltına aldığı bildirildi.

FKÖ'ye bağlı Heyet tarafından yapılan yazılı açıklamada, Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir'e ait aracın, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişinde İsrail askerleri tarafından durdurulduğu belirtildi.

Heyet Başkanı Ebubekir ve Şuraytih'in içinde bulunduğu aracın bir saatten fazla İsrail askerlerince arandığına işaret edilen açıklamada, arama yapan İsrail askerlerinin kimlik kartlarına el koyduğu ve Şuraytih'i gözaltına aldığı ifade edildi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular

Filistin kaynaklarına göre İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir İşleri Heyeti de İsrail hapishanelerinde Filistinli tutukluların salıverilmesini talep etme ve haklarını savunma yönünde faaliyet gösteriyor.

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Batı Şeria, Filistin, İsrail, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail askerleri, Filistin Esir İşleri Heyeti yetkilisi Şuraytih'i gözaltına aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail askerleri, Filistin Esir İşleri Heyeti yetkilisi Şuraytih'i gözaltına aldı - Son Dakika
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