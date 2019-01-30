Son Dakika Haberleri: İsrail Askerleri Filistinli 16 Yaşındaki Çocuğu Sokak Ortasında Öldürdü

İsrail Askerleri Filistinli 16 Yaşındaki Çocuğu Sokak Ortasında Öldürdü

18 dakika önce

- İsrail askerleri Filistinli 16 yaşındaki çocuğu sokak ortasında öldürdüKUDÜS - İsrail askerleri, Filistin'in Doğu Kudüs bölgesinde Filistinli 16 yaşındaki kızı sokak ortasında öldürdü.

- İsrail askerleri Filistinli 16 yaşındaki çocuğu sokak ortasında öldürdü

KUDÜS - İsrail askerleri, Filistin'in Doğu Kudüs bölgesinde Filistinli 16 yaşındaki kızı sokak ortasında öldürdü.
İsrail askerleri, Doğu Kudüs'te bulunan bir askeri barikata yanaşan 16 yaşındaki Filistinli Semah Mübarek'i sokak ortasında öldürdü. Okuldan dönerken askeri barikatta duran İsrail askerini bıçakladığı iddia edilen Semah Mübarek olay yerinde hayatını kaybetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:21 Kaynak: İHA

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Güncel
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